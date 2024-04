Habeck bei "Lanz": Islamisten-Demo keine Meinungsfreiheit

Vizekanzler Robert Habeck Grüne ) fordert harte Konsequenzen nach der von Islamisten organisierten Demonstration am vergangenen Wochenende in Hamburg. Auf der Demonstration warben Teilnehmer für ein Kalifat und warfen Deutschland vor, eine "Wertediktatur" zu sein.

Habeck: Forderungen nicht von Meinungsfreiheit gedeckt

"Einige mögen vielleicht noch denken, dass das Meinungsfreiheit ist", fuhr Habeck fort. "Für mich ist es das nicht, das will ich eindeutig sagen." Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut, aber an dieser Stelle sei eine Grenze erreicht.

Habeck: Niemand wird ohne Subventionen AKWs bauen

"Ich wette, es wird kein Unternehmen geben, das ohne staatlichen Absicherungen, also Subventionen, sagt: 'Ich baue neue Atomkraftwerke'", argumentierte der Grünen-Politiker. In Frankreich etwa seien AKW-Neubauten nur dank enormer Staatshilfen möglich.

Habeck: Vorwurf "einfach nicht richtig"

Beim Thema Atomausstieg waren Habeck und sein Ministerium zuletzt in die Kritik geraten. Laut Akten, die dem Magazin "Cicero" und der Nachrichtenagentur dpa vorliegen, hätten Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums in einem Vermerk im März 2022 für eine Laufzeitverlängerung argumentiert, um so an anderer Stelle Gas zu sparen.