Irans Angriff auf Israel: Debatte um deutsche Iran-Politik

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und Iran-Aktivistin Daniela Sepehri sprechen bei Markus Lanz über die Situation in Nahost.

Die deutsche Bundesregierung hat die iranischen Revolutionsgarden bisher nicht auf ihre Sanktionsliste gesetzt. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert benannte am Dienstagabend bei Markus Lanz das Ziel, "dass das auf Ebene der Europäischen Union gemeinsam passiert", wofür es aber "klare Kriterien" gebe.

Es ist die Außenministerin, die mit dem Auswärtigen Amt als der zuständigen Instanz in der deutschen Bundesregierung 2022 dazu große Worte gefunden hat und gesagt hat, das müsse ein Ziel sein. Und bislang ist das nicht gelungen.

Kühnert könne "nur wiedergeben, was mir gesagt wird auf die immer wiederkehrende Nachfrage: dass die vorliegenden Erkenntnisse nicht dafür ausreichen würden, um diese Kriterien zu erfüllen".

"Sanktionen sind die diplomatischste und stärkste Lösung, die wir haben", so Luxemburgs Außenminister Xavier Bettel über die Möglichkeiten in Nahost.

Deutsche Teile in iranischen Waffen?

Masala befürchtete zudem, dass man "einige deutsche Teile"in den Drohnen und Raketen des iranischen Militärs finden könne, die von deutschen Firmen über Umwege in den Iran gelangen würden.

Kühnert: Maßnahmen nicht "ausreichend stark"

Kühnert entgegnete: "Natürlich gibt es keinen Willen in der Politik, in Deutschland und in Europa, dieses Regime zu stärken."