Berichte: Israel und Hisbollah kurz vor Waffenstillstand

Das Kabinett wird der Vereinbarung "wahrscheinlich" zustimmen, wie die Deutsche Presse-Agentur nach eigenen Angaben aus Regierungskreisen erfahren hat. Auch libanesische Regierungsquellen in Beirut äußerten sich laut dpa optimistisch. Man sei nahe dran an einer Einigung über einen Waffenstillstand, man habe gute Gespräche geführt, sagte auch der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA , John Kirby. Es gehe in die richtige Richtung. "Aber es ist noch nicht geschafft", so Kirby.