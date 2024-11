Nach Haftbefehl gegen Netanjahu: Berlin will Schritte prüfen

Spanien: Die spanische Regierung, eine erklärte Unterstützerin der Palästinenser, erklärte dagegen, sie respektiere die Entscheidung des IStGH und werde "seine Verpflichtungen im Einklang mit dem (...) internationalen Gesetz erfüllen".



China: Während China den IStGH dazu aufrief, "eine objektive und gerechte Position beizubehalten und seine Macht in Einklang mit dem Gesetz auszuüben", teilte Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto mit, es sei "falsch", Netanjahu und die Hamas mit dem Haftbefehl auf dieselbe Stufe zu stellen, sein Land würde die Entscheidung aber befolgen. Zurückhaltender hatte sich zuvor Außenminister Antonio Tajani geäußert. Es müsse immer bedacht werden, "dass das Gericht eine rechtliche und keine politische Rolle spielen muss", erklärte er.



Iran: Das Mullah-Regime hingegen begrüßte die IStGH-Entscheidung. Der Haftbefehl gegen Netanjahu und Gallant bedeute "das Ende und den politischen Tod des zionistischen Regimes", sagte der Chef der Revolutionsgarden, Hossein Salami, bei einer im Staatsfernsehen übertragenen Ansprache. Israel befinde sich in der Welt "in absoluter politischer Isolation", seine Regierungsmitglieder könnten "nicht mehr in andere Länder reisen".



Türkei: Auch in der Türkei wurde der Haftbefehl gegen Netanjahu gelobt. Die Entscheidung komme "verspätet", sei aber begrüßenswert und könne dazu beitragen, "den Völkermord in Palästina zu beenden", teilte Justizminister Yilmaz Tunc im Onlinedienst X mit.



Argentinien: Präsident Javier Milei erklärte bei X seine "tiefe Ablehnung" gegenüber der Entscheidung, die Israels "begründetes Recht zur Selbstverteidigung gegen die andauernden Angriffe terroristischer Organisationen wie der Hamas und der Hisbollah ignoriere".