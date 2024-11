Israelischer Rabbiner in Emiraten getötet - drei Festnahmen

Der in den Emiraten lebende Rabbiner Zvi Kogan war am Wochenende tot aufgefunden worden. Israel stufte seine Ermordung als "antisemitischen Terrorakt" ein.

Nach der Ermordung eines Rabbiners in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind drei mutmaßliche Täter festgenommen worden. Das teilte das Innenministerium in Abu Dhabi am Montagmorgen auf Facebook mit. Die vollständigen Einzelheiten der Ermordung des ultraorthodoxen Rabbiners Zvi Kogan, der als Entsandter der jüdischen Chabad-Gemeinschaft in den Emiraten lebte, sollen nach Abschluss der Ermittlungen bekannt gegeben werden.