Masala zu Iran-Reaktion: "Ab morgen ist alles möglich"

Die Lage in Nahost spitzt sich mit der Ausweitung des Konflikts auf den Libanon, den Iran und aktuell das Westjordanland täglich weiter zu. Warum Israel derzeit rein auf militärische Stärke setzt und warum es nur in enger Abstimmung mit Amerika auf den Iran reagieren kann, erläutert Militärexperte Carlo Masala im ZDF. Das sagte er zu ...

... dem Zeitpunkt für eine israelische Reaktion auf den Raketenangriff des Iran:

Den genauen Zeitpunkt könne man nicht sagen, weil sie im Hintergrund eng mit den USA abgestimmt werde: " Jede israelische Reaktion muss darauf achten, dass sie eine amerikanische Unterstützung findet . Und gleichzeitig müssen die Amerikaner darauf achten, dass jede israelische Reaktion nicht dazu führt, dass der Iran horizontal gegen die Amerikanische Truppenpräsenz in der Region eskaliert." Es würden Gespräche stattfinden. Mit Blick auf den Kalender sagt Masala:

So sprechen die libanesischen Behörden "von 37 Toten und 151 Verletzten in den letzten 24 Stunden." Unterdessen sollen Hunderttausende "nach Syrien geflohen sein", berichtet Susana Santina, ZDF-Reporterin in Beirut.

04.10.2024 | 2:16 min