Wie auch arabische Staaten Israel verteidigen

Solidarität aus arabischen Staaten

Doch auch aus der arabischen Welt kam Hilfe und Beistand. Jordanien ließ Drohnen, die in den eigenen Luftraum eingedrungen waren, abschießen. Die Vereinigten Arabischen Emiraten sollen Geheimdienstinformationen bezüglich der Angriffe an Israel weitergegeben haben.

Nahost-Experte: "Die Konfliktlinie hat sich verschoben"

"Es finden jeden Tag Bombardements statt. Wir erleben schon einen Krieg", so Nahost-Experte Daniel Gerlach über die derzeitige Situation in der Region. Viele arabische Staaten hätten aber "deeskalierend mitgewirkt".

Welche Ziele verfolgen die arabischen Länder in der Region?

Der Iran will die führende Macht in der Region werden. Im Jemen tobte lange ein Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und Iran. Und es ist unklar, wie gefährlich das iranische Atomprogramm ist oder werden kann. Um sich vor dieser Bedrohung abzusichern, hoffen viele arabischen Länder auf Sicherheitsgarantien der USA . Das sei ein Grund, warum die Reaktionen eher auf einer Linie mit vielen westlichen Staaten waren.

Man müsse eine "Terrorlistung der Revolutionsgarden im Iran vornehmen", so der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), und "in der Sanktionspolitik eine stärkere Gangart wählen".

Gleichzeitig müssen die Staaten aber auch innenpolitisch mit gehörigem Druck umgehen: Die Angriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober letzten Jahres werden in großen Teilen der Bevölkerung in der arabischen Welt als legitimen Widerstand eingeschätzt. Die israelische Reaktion auf die Angriffe und das Vorgehen im Gaza-Krieg wird dagegen streng verurteilt. Auf Regierungsebene wird diese Sicht nicht offiziell geteilt, aber Kritik am israelischen Vorgehen ist durchaus laut.