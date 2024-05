AfD-Politiker Lucassen: Begriff "Volksverrat" war verkehrt

Berichten zufolge gab es schon bald nach Krahs Wahl ins EU-Parlament 2019 einen Brief der Brüsseler AfD-Delegation an die Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel mit Hinweisen zu Jian G. "Recherchen in dem Bereich gab es ja schon lange", ergänzte die Journalistin Antonie Rietzschel. Dennoch habe Krah nicht reagiert.