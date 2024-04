Chrupalla zu Spionage-Affäre: Kreml-Papier ist "Räuberpistole"

Erstmal scheint sich die Parteispitze der AfD in Zurückhaltung zu üben. Trotzdem hat sie beim Auftakt des Europawahlkampfes in Donaueschingen am Samstag auf die Anwesenheit Krahs verzichtet . Das habe Krah selbst so gewollt, betont Chrupalla im ZDF, "damit eben genau diese Person beim Wahlauftakt nicht alles überspielt".