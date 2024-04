China-Spionageverdacht: Haftbefehl gegen Krah-Mitarbeiter

Der wegen Spionageverdachts für China festgenommene Mitarbeiter des AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah ist in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof habe den Haftbefehl in der Nacht zum Mittwoch in Vollzug gesetzt, bestätigte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gegenüber ZDFheute. Der Vorwurf lautet auf Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall.