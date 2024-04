Spionageverdacht: Mitarbeiter von Alexander Krah verhaftet

Der Hauptsitz des Europäischen Parlaments ist in Straßburg. Quelle: dpa

Die Generalbundesanwaltschaft (GBA) in Karlsruhe hat am Montagabend einen engen Mitarbeiter von Maximilian Krah, dem AfD -Spitzenkandidaten für die anstehende Europawahl , festnehmen lassen. Jian G. sei in Dresden verhaftet worden, bestätigte der GBA ZDFheute am Dienstagmorgen. Laut Medienberichten werde ihm Spionage für China vorgeworfen.

Informationen aus dem EU-Parlament an China weitergegeben?

Zunächst hatte die "Zeit" darüber berichtet. Über mutmaßliche Kontakte von G. nach China hatten in der Vergangenheit bereits mehrere Medien berichtet. Das ARD-Hauptstadtstudio berichtete, dass deutsche Ermittler davon ausgingen, dass G. als Mitarbeiter des Abgeordneten Krah Informationen aus dem Parlamentsbetrieb an das chinesische Ministerium für Staatssicherheit weitergegeben habe. Auch chinesische Oppositionelle in Deutschland soll er ausspioniert haben, so der Verdacht.

Krah teilte ZDF Frontal mit, er werde sich gegen Mittag zu der Sache äußern. In einer ersten Stellungnahme teilte die AfD-Pressestelle dem ZDF mit:

Die Meldungen über die Verhaftung eines Mitarbeiters von Herrn Krah wegen Spionageverdachts sind sehr beunruhigend. Da uns derzeit noch keine weiteren Informationen zu dem Fall vorliegen, müssen wir die weiteren Ermittlungen des Generalbundesanwalts abwarten. AfD-Pressestelle

Büro in Brüssel direkt neben Maximilian Krah

Der 1981 geborene Jian G. gilt als langjähriger und enger Vertrauter von Krah, der gegenwärtig Abgeordneter des Europaparlaments in Brüssel ist. Dort liegt G.'s Büro Tür an Tür mit dem von Krah. Seit 2019 ist G. "parlamentarischer Assistent" von Krah. Weder auf den Parlamentsfluren noch in Ausschüssen habe man G. jedoch bislang gesehen, er gelte als Phantom, erfährt ZDF Frontal aus Parlamentskreisen.

Guo hat sämtliche Social Media accounts gelöscht. Krah stimme auch gegen die eigene Fraktion immer pro China, auch zu Uiguren

Die Büros von Maximilian Krah und Jian G. im Europaparlament in Brüssel. Quelle: ZDF/Frontal

G. habe sich bereits vor rund zehn Jahren deutschen Behörden als Informant angeboten, berichtete die ARD weiter. Er sei damals allerdings als unzuverlässig eingestuft worden. Es habe der Verdacht bestanden, dass er ein möglicher Doppelagent Chinas sei.

Von 2018 bis 2019 war G. Geschäftsführer einer Firma in Dresden, in der auch Personen aus dem Umfeld des 2019 in Dresden gegründeten Vereins "Neue Seidenstraße e.V." aktiv waren, der sich für engere Kooperation mit Peking einsetzt. AfD-Parlamentskollegen von Krah verweisen darauf, dass ihr Spitzenkandidat in Sachen China teils gegen die eigene Fraktionslinie und im Interesse Chinas abgestimmt habe.

Kein Zusammenhang mit weiteren Festnahmen am Montag

Am Montag waren in Hessen und Nordrhein-Westfalen ein Mann und ein Ehepaar festgenommen worden. Einem der Beschuldigten wirft die Bundesanwaltschaft vor, in chinesischem Auftrag Informationen zu militärisch nutzbaren Technologien beschafft zu haben. Dazu soll er sich der Eheleute bedient haben. Zur Verhaftung des Krah-Mitarbeiters soll kein Zusammenhang bestehen.

