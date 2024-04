AfD stellt sich hinter Europawahlkandidaten Bystron

Dem AfD-Europawahlkandidaten Bystron wird vorgeworfen, Gelder von einem pro-russischen Netzwerk erhalten zu haben. Was bedeutet das für den Russland-Kurs der AfD, Dorthe Ferber?

Im Zusammenhang mit den Vorwürfen wegen angeblicher Annahme von Geldern aus Russland hält die AfD zunächst an ihrem Bundestagsabgeordneten und Europawahlkandidaten Petr Bystron fest.

Bystron habe sich am Montagvormittag dem AfD-Bundesvorstand zu den Vorwürfen erklärt, hieß es in einer Stellungnahme. Er habe diesen "vehement widersprochen und wird alle getätigten Aussagen schriftlich niederlegen". Die Parteiführung setze sich für die "umfassende Aufklärung" ein.

Die Webseite "Voice of Europe" soll genutzt worden sein, um in Europa Stimmung gegen weitere Ukraine-Unterstützung zu machen. Auch an AfD-Politiker könnte Geld geflossen sein.

