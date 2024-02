Tino Chrupalla - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Tino Chrupalla ist 1975 in Weißwasser in Sachsen geboren und seit 2015 Mitglied der Alternative für Deutschland (AfD) . Seit Dezember 2019 ist er Bundessprecher der AfD und seit September 2021 Vorsitzender der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag - zusammen mit Alice Weidel. ZDFheute informiert über Tino Chrupalla aktuell: Nachrichten, Videos und mehr zum AfD-Politiker in der Übersicht.