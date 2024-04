FBI befragt AfD-Spitzenkandidat Krah zu Russland-Kontakten

Als Maximilian Krah , AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, im Dezember 2023 in die USA reist, will er einem Vorbild lauschen. Donald Trump , Präsidentschaftskandidat der Republikaner, spricht auf einer Veranstaltung des " New York Young Republican Clubs ". Es fällt der Satz: "I want to be a dictator for one day." Auf Facebook schwärmt Krah später, wie "unvergesslich" der Abend für ihn gewesen sei. Bilder zeigen ihn im Smoking, mit Einstecktuch und Fliege. Doch auch die Ausreise aus den USA wird Krah wohl nicht vergessen.

Krah gibt FBI-Befragung zu - Chats ausgelesen

Auf Nachfrage gibt Krah zu: "Ich wurde an der Grenze befragt, ob ich Herrn Woloschyn kenne und das habe ich bejaht. Offensichtlich hat man meine oder die von Herrn Woloschyns Chatverläufe überprüft." Die Chats stammen nach Krahs Erinnerung aus dem Jahr 2020 und sie werfen Fragen auf, für die sich nicht nur die US-Ermittler interessieren. So soll der pro-russische Politiker Oleg Woloschyn in einer Nachricht an Krah versichert haben: "We settled the issue of our compensation for your technical expenditures. From May on it will be as it used to be before February." Auf Deutsch: