Chrupalla: "Wer nachweislich käuflich ist, muss gehen"

Die AfD startete am Samstag in ihren Wahlkampf zur Europawahl am 9. Juni. Reden hielten unter anderem die Parteichefs Chrupalla und Alice Weidel . Der umstrittene Spitzenkandidat Maximilian Krah fehlte, nachdem einer seiner Mitarbeiter Anfang der Woche wegen des Verdachts der Spionage für China verhaftet worden war. Auch der Listenzweite Petr Bystron nahm nicht am Wahlkampfauftakt teil. Bystron steht unter dem Verdacht der Geldannahme aus Russland.