Laschet zu AfD-Chef: "Ausmaß an Landesverrat" beispiellos

"Russland, China, Spionage - vertritt die AfD deutsche Interessen?" Sehen Sie hier die Sendung "maybrit illner" vom 25. April 2024 in voller Länge.

"Reden Sie doch nicht schon wieder über Herrn Chrupalla", fällt die Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh in der hitzigen Debatte bei "maybrit illner" irgendwann dem früheren CDU-Chef Armin Laschet ins Wort. Es geht da gerade um Grundsätzliches zu Europa. Doch Tino Chrupalla , der AfD-Bundessprecher und -Fraktionschef, ist ständiger Fixpunkt der Debatte. Und ist er es nicht, macht er sich mit Interventionen dazu.

Chrupalla rechtfertigt Agieren in Russland- und China-Affäre

Heftige Bundestagsdebatte über AfD-Kontakte in China und Russland. Nach den schweren Vorwürfen gegen die AfD Abgeordneten Krah und Bystron steht für die Partei viel auf dem Spiel.

Es würden "klare Konsequenzen" gezogen, "wenn sich diese Dinge gegen Herrn Krah und Herrn Bystron bestätigen". Bis dahin gelte in einem Rechtsstaat die Unschuldsvermutung.

Petr Bystron, Kandidat zur Europawahl der AfD, steht in der Kritik, Gelder von einem prorussischen Netzwerk erhalten zu haben. Parteichef Chrupalla gibt ihm derweil Rückendeckung.

Journalistin Amann: AfD hat kein Interesse an Aufklärung

"Es gibt so eindeutige, knallharte Belege", hält die "Spiegel"-Journalistin Melanie Amann dagegen. "Es gibt kein Interesse an Aufklärung bei der AfD. Sie unternehmen nichts, Sie verharmlosen, Sie machen lächerlich." Chrupalla solle die deutsche Fahne, die er an der Jacke trägt, abnehmen und eine russische anlegen. Denn: