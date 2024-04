Vorermittlungen gegen AfD-Politiker Krah eingeleitet

Krah bestreitet jedes Fehlverhalten

Nach den Spionage-Vorwürfen gegen einen Mitarbeiter des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah hält die Parteispitze an ihrem EU-Spitzenkandidaten fest. Nicole Diekmann berichtet.

Die Folgen eines förmlichen Ermittlungsverfahrens

Bei der Vernehmung sollen ihm die Ermittler eine Chat-Nachricht vorgehalten haben, in der ihm der prorussische Aktivist Oleg Woloschyn versichert habe, dass das Problem mit den "Kompensationen" für Krahs "technische Ausgaben" gelöst sei. Von Mai an werde "es so sein, wie es vor Februar war".