AfD-Chef Chrupalla nicht mehr im Krankenhaus

Nach einem Vorfall bei einer Wahlkampfveranstaltung mit AfD-Chef Tino Chrupalla in Oberbayern werden die Ermittlungen der Polizei laut einem Sprecher noch mehrere Tage dauern. Ergebnisse von Chrupallas Blutproben und den Tests an seiner Kleidung würden diese Woche wohl nicht mehr vorliegen, sagte der Polizeisprecher. "Es werden auch noch weitere Zeugen vernommen. Nach dem Vorfall haben wir eine Vielzahl von Personalien aufgenommen."

Chrupalla hat Krankenhaus verlassen

Nach Angaben der AfD hatte es bei einer Wahlkampfkundgebung der Partei in Ingolstadt einen "tätlichen Vorfall" gegen den Chrupalla gegeben. Dieser sei deshalb in ein Krankenhaus gebracht worden, dort sei "eine Stichverletzung" diagnostiziert worden, hieß es von der AfD-Bundesgeschäftsstelle.

Staatsanwaltschaft: Bisher keine Hinweise auf Angriff

An seinem Oberarm sei eine oberflächliche Rötung festgestellt worden. Eine "offensichtliche Verletzung" sei am Abend nicht erkennbar gewesen, hieß es. Die weiteren bislang durchgeführten Untersuchungen seien unauffällig verlaufen.

Blut wird auf Gift untersucht

Alle Wahlkampftermine mit Chrupalla abgesagt

In Bayern wird am Sonntag der Landtag neu gewählt. "Alle geplanten Wahlkampftermine in Bayern wurden abgesagt", heißt es in der AfD-Pressemitteilung.

Auch Co-Chefin Weidel sagte Bayern-Auftritt ab

Alice Weidel wiederum hatte am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit , auf einen geplanten öffentlichen Auftritt im bayerisch-thüringischen Grenzort Mödlareuth verzichtet. Ein Sprecher der Politikerin hatte erklärt, es habe am vorletzten Wochenende einen "sicherheitsrelevanten Vorfall" gegeben. Und er sagte weiter:

Weidel befinde sich seit zehn Tagen in einem Safe-House, also an einem sicheren, geheimen Ort, hieß es zunächst. ZDF-Hauptstadt-Korrespondentin Nicole Diekmann berichtet, dass Weidel mit ihrer Familie tatsächlich am 23. September aus ihrem Wohnhaus an einen sicheren Ort gebracht wurde, weil es eine Bedrohungslage gegeben haben soll.