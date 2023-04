Die Junge Alternative ist die Jugendorganisation der AfD - die Alternative für Deutschland. (Mehr über die Partei AfD lest ihr, wenn ihr auf "AfD" klickt). Auch andere Parteien haben Jugendorganisationen. Partei-Jugendorganisationen sind ein Zusammenschluss von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die die politischen Ziele der Partei teilen. Die Jugendorganisation kann nicht wie eine Partei gewählt werden. Einzelne Personen aus Jugendorganisationen können sich aber zur Wahl aufstellen lassen und manche sitzen auch im Bundestag. Außerdem beginnen viele junge Leute so ihren Weg in die Politik: Wer in der Jugendorganisation einer Partei war, hat auch später bessere Chancen in der Partei selbst jemand Wichtiges zu werden.