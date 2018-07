Rechtsextreme Menschen haben oft ein Vorbild: Adolf Hitler. Er war ein brutaler Herrscher, der von 1933 bis 1945 in Deutschland an der Macht war. Er und seine Anhänger glaubten, dass Deutsche besser wären als andere Menschen. Besonders hasste Hitler die Juden. Hitler und seine Anhänger brachten in Europa mehr als sechs Millionen Juden um. Sie ermordeten auch Menschen, weil sie zum Beispiel eine andere Meinung hatten oder weil sie behindert waren. Viele Rechtsextreme in Deutschland finden die Ideen von Hitler gut. Deshalb wollen sie Ausländer und Menschen, die anders denken oder anders sind, vertreiben. Und das versuchen sie auch mit Gewalt.