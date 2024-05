Verdacht der Spionage: Krahs Büros in Brüssel durchsucht

Der Mitarbeiter Jian G. steht im Verdacht, für China Spionage betrieben zu haben. Seit 2019 soll er für Krah gearbeitet haben. Am 22. April wurde er in Dresden festgenommen. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft und Krah hat sich von ihm getrennt. Später wurde bekannt, dass der Verdächtige auch mit dem sächsischen Verfassungsschutz in Verbindung stand - allerdings vor seiner Zeit als Mitarbeiter von Krah. Der sächsische AfD-Chef Jörg Urban äußerte dennoch den Verdacht, dass der Mann womöglich bewusst vom Verfassungsschutz auf die AfD angesetzt worden sei, um der Partei zu schaden. Das bestritt Schuster nun vehement.