Als der AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah am 10. Dezember 2023 von einem Event des “New York Young Republican Club” in den USA zurück nach Deutschland fliegen will, greift ihn das FBI am Flughafen auf. Die amerikanischen Ermittler befragen Krah zu seinen Russland-Kontakten und halten ihm brisante Chatnachrichten seines politischen Freundes Oleg Woloschyn vor - ein ukrainischer kremlnaher Politiker, der in Kiew wegen Hochverrats angeklagt und in den USA sanktioniert ist.