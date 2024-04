Ex-AfD-Chef Meuthen: Krah-Skandal ein "Eigentor"

Während sich die anderen Parteien in den Europawahlkampf stürzen, ist die AfD mit sich selbst beschäftigt. Ihre Spitzenkandidaten stehen im Verdacht, Geld aus Russland bzw. aus China angenommen zu haben. Der Ex-Co-Chef der Partei, Jörg Meuthen, gibt seinem Nachfolger Tino Chrupalla die Mitschuld am chaotischen Zustand der AfD. Deren "Wagenburg-Mentalität" habe "etwas sektenartiges", man halte zusammen "auf Gedeih und Verderben".

...der eigenartigen Nähe der AfD zu Russland und China

...Krahs Nominierung als AfD-Spitzenkandidat, obwohl es Warnungen gab

"Das müssen Sie die aktuelle Parteiführung fragen", so Meuthen. Es sei ihm "ein Rätsel angesichts der Vorgeschichte, die Krah im EU-Parlament hatte, in seinem Abstimmungsverhalten, in der zweimaligen Suspendierung aus der Fraktion heraus, seinen Grußbotschaften zum 70. Jahrestag der Besetzung Tibets an die KP-Chinas".