Rechtspopulistin in Frankreich distanziert sich von der AfD

In ihrem Kernthema weicht sie keinen Schritt zur Seite: einer strengen Migrationspolitik. Doch nach außen bemüht sie sich, einen gemäßigten Ton anzuschlagen. Was ihr bei dieser Strategie in die Karten gespielt hat: In Frankreich kann sie sich gegenüber Mitstreitern am rechten Rand als gemäßigter darstellen.