AfD-Treffen mit Neonazis: Empörung nach Correctiv-Enthüllung

Von "brandgefährlichen Netzwerken", die die Demokratie und das Wohl aller Menschen in Deutschland gefährdeten, spricht SPD -Chefin Saskia Esken. "Die AfD ist die parlamentarische Stimme dieses rechtsextremistischen Netzwerks in Deutschland. Sie muss von allen demokratischen Parteien inhaltlich gestellt, bekämpft und durch den demokratischen Rechtsstaat in ihre Schranken gewiesen werden", so Esken.