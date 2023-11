CDU-Chef Merz warnt: Migrationsproblem "wird größer"

"Es muss möglich sein, illegale Migranten an Europas Küsten zurückzuweisen", hatte CDU -Politiker Thorsten Frei vor wenigen Tagen gefordert - und sah sich daraufhin mit der Frage konfrontiert, ob er Pushbacks legalisieren will. Das Zurückweisen von Schutzsuchenden an den Außengrenzen ist nach internationalem Recht illegal.