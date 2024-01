Bericht zu Geheimtreffen: AfD trifft sich mit Rechtsextremen

Geheimtreffen in Potsdam: Martin Sellner, Identitäre Bewegung (links), Roland Hartwig, AfD (rechts).

Im November sollen Rechtsextreme in einem Hotel in der Nähe von Potsdam einen Masterplan für massenhafte Abschiebungen aus Deutschland vorgestellt haben.

Identitäre Bewegung stellt Abschiebungskonzept vor

Die Abschiebungen könnten in ein Gebiet in Nordafrika erfolgen, das Platz für zwei Millionen Menschen biete. Auch Menschen, die sich in Deutschland für Geflüchtete einsetzen, könnten dorthin, soll Sellner laut Zeugen gesagt haben.