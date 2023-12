Vorwurf Vergewaltigung: Frankreich debattiert über Depardieu

Gezeigt werden Ausschnitte von einer Reise des Schauspielers nach Nordkorea , in denen er Frauen sowie Mädchen sexualisiert und die Dolmetscherin wiederholt mit obszönen Bemerkungen in Verlegenheit bringt. Vor laufender Kamera sagte er:

Ich als großer Jäger werde immer entdecken, was sich nicht zeigen will.

Ermittlungen wegen Vergewaltigungsvorwürfen

Bereits 2018 klagte ihn die Schauspielerin Charlotte Arnould wegen Vergewaltigung an. Seit 2020 läuft in dem Fall ein Ermittlungsverfahren. Im September und im Dezember 2023 reichten zwei weitere Frauen Klage ein.

Licht und Schatten eines Aufsteigers

Depardieus Geschichte ist die eines Aufsteigers. Aufgewachsen ist er in der Provinz als Sohn eines alkoholabhängigen Schmieds und einer Hausfrau. Er verbringt mehr Zeit auf der Straße als in der Schule, verlässt diese im Alter von nur 13 Jahren. Anfang der 1960er Jahre bietet sich für den jungen Depardieu die Gelegenheit seines Lebens: Ein Freund nimmt ihn mit nach Paris, um dort Theater-Kurse zu besuchen. Seine mangelnde Culture gleicht er bei den Proben mit Leidenschaft, Ehrgeiz und Talent aus.

1974 gelingt ihm der Durchbruch als einer der führenden Schauspieler des französischen Kinos: In der Rolle eines rüpelhaften Rowdys in der Erotik-Satire "Die Ausgebufften".

Höchste Auszeichnung Frankreichs für Depardieu

Seitdem wirkte Depardieu in mehr als 200 Filmen mit, gewann unzählige Preise. Ob als eloquenter Poet Cyrano de Bergerac oder als widerspenstiger Gallier Obelix - der Schauspieler verkörperte vor einem weltweiten Millionenpublikum die französische (Kino-)Kultur.

Frankreich war so stolz auf Depardieu, dass Präsident Jacques Chirac ihm 1996 den Orden der Ehrenlegion verlieh, die höchste Auszeichnung der République.

Depardieu unantastbar?

Depardieus Ruf ist nicht erst seit den jüngsten Anschuldigungen schwer beschädigt. Alkoholexzesse, Verkehrsunfälle nach Trunkenheit, Urinieren im Gang eines Flugzeugs - die Liste der Fehltritte ist lang. 2012 verlagerte er seinen Wohnsitz nach Belgien, um Steuern zu sparen. Ein Jahr später nahm er die russische Staatsbürgerschaft an.

Dass Depardieu seit Jahrzehnten trotz zahlreicher Anschuldigungen Karriere machen kann, liegt für die Journalistin auch an der französischen Gesellschaft. Man habe Depardieu machen lassen, über seine Äußerungen gelacht. Schließlich würden alle Franzosen und Französinnen besondere Erinnerungen und Emotionen mit Depardieus Filmen verbinden.

Äußerungen nach heutigem Stand nicht strafrechtsrelevant

Die nun veröffentlichten Ausschnitte von Depardieus Äußerungen lösen in Frankreich heftige Reaktionen aus. Dabei wurde er noch nie für Vergewaltigung oder sexuellen Missbrauch schuldig gesprochen. Seine Äußerungen sind, Stand heute, nicht strafrechtsrelevant. Depardieu erklärte vergangen Oktober in einem Gastbeitrag in der Tageszeitung "Le Figaro":