Zuwanderung: Erfurts OB will mehr Polizisten auf Straßen

Erst Corona, dann gestiegene Zuwanderung infolge des Kriegs in der Ukraine und verschiedener Krisen weltweit: Landkreise und Kommunen in Deutschland haben herausfordernde Jahre hinter sich. Wie angespannt die Lage immer noch ist, beschrieb Christian Engelhardt, Landrat des Kreises Bergstraße in Hessen , am Mittwochabend bei "Markus Lanz".