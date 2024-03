Dürr gibt bei Lieferkettengesetz nicht auf

"Stichwort Menschenrechte, da wurde argumentiert: Wir erinnern uns an die WM in Katar , da sind Menschenrechtsverstöße in einer Baubranche gewesen. Und da wurde gesagt: 'Wir müssen das auch in der Lieferkettenrichtlinie in Europa regeln'", sagte Dürr. "Also, ein norddeutsches mittelständisches Bauunternehmen, das den größten Teil seines Geschäfts im Inland macht, wäre konfrontiert gewesen, sich für Menschenrechtsverletzungen irgendwie zu rechtfertigen."