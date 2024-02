EU-Lieferkettengesetz stößt bei Kautschuk an seine Grenzen

Kautschuk wird vor allem auch in Sohlen von Sportschuhen verarbeitet. Bei deren Herstellern stieß Mai Loyen auf offene Ohren. Aus einem ganz konkreten Grund: Beim Import von Gütern in die EU sollen Menschenrechte, die Umwelt und der Schutz der für das Klima so unverzichtbaren Regenwälder Priorität haben.