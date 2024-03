Kommunalpolitik: "Müssen mit Morddrohungen rechnen"

Landrat von Löwis: "Ich habe gezittert"

Die Polizei habe den Landrat daraufhin "in einen gewissen Korridor" genommen, ihn über den "Hintereingang aus dem Saal geführt" und in ein Polizeiauto gesetzt. "Ich habe gezittert", sagte von Löwis.

Von Löwis: Zuhörer durch Foren aufgehetzt

"Aus einem gewissen Abstand" analysierte von Löwis: Eine Gruppe der Zuhörer sei "durch Foren aufgehetzt" und "aufgefordert" worden, "mir Angst zu machen, um den Landrat in seiner Entscheidung zu beeinflussen".

Bisher seien Geflüchtete in drei Turnhallen des Landkreises untergebracht worden. Nun sei eine Container-Siedlung zur Unterbringung von bis zu 500 Personen geplant - im "kleinen Ort" Warngau, in dem etwa dreieinhalbtausend Menschen leben.

Gefährdungslage für Kommunalpolitiker

Wilke: Kommunalpolitik in Mithaftung

Aber mittlerweile werden wir auch in Mithaftung genommen für allerlei Themen, mit denen wir gar nichts zu tun haben.

Er werde in Briefen dazu gefordert, sich an Demonstrationen "zum Thema Gaza ", "zum Thema Israel " und "zur Ukraine und zu Russland " zu beteiligen.

"Bei all dem Verständnis dafür, dass das die Leute natürlich beschäftigt", sei die Kommunalebene eine, "wo wir sowieso schon ein Pensum haben, das per se nicht leistbar ist und nicht schaffbar ist".

Politik müsse immer priorisieren und könne dafür kritisiert werden. "Dann aber noch das Entladen von all dem, was auf anderen Ebenen stattfindet, auf unsere Ebene, das macht es plötzlich schwierig", merkte Wilke an.