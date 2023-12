AfD-Erfolg in Pirna: Was plant der neue Oberbürgermeister?

Es ist der bundesweit erste Sieg eines AfD-Kandidaten bei einer Wahl zum Oberbürgermeister. Im sächsischen Pirna wurde Tim Lochner am Sonntag im zweiten Wahlgang für sieben Jahre zum neuen OB gewählt. Er erhielt dabei 38,5 Prozent der Stimmen. Die zweitplatzierte CDU-Kandidatin kam auf rund 31 Prozent. Nach dem Sonnenberger Landrat Robert Sesselmann und einer Bürgermeisterwahl in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt ist damit ein weiteres wichtiges kommunalpolitisches Amt erstmals an die AfD gegangen.

Was ist zum neuen OB von Pirna bekannt?

Auch in der Lokalpolitik von Pirna ist er kein Unbekannter - 2014 zog er als CDU-Mitglied in den Stadtrat ein. Der eigentlichen Fraktion der Christdemokraten gehörte er dort laut einem Bericht der " Sächsischen Zeitung " schon damals nicht an, sondern war Teil einer eigenen Fraktion, der "Mittelstandsunion der CDU" (MIT). Grund sei damals laut "SZ" ein "internes Zerwürfnis" gewesen.

2016 gab Lochner schließlich auch sein CDU-Parteibuch ab und kandidierte 2017 erfolglos als Oberbürgermeister. Ende 2019 schloss er sich der AfD-Fraktion an, die dadurch die Mehrheit im Stadtrat erhielt. Auch im aktuellen Wahlkampf gab es Berichte über Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Lokalpolitikern in Pirna, wovon Lochner profitierte, denn Freie Wähler und CDU konnten sich nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten für die Stichwahl einigen. Trotz seines Wahlerfolges will er auch weiterhin kein AfD-Parteibuch beantragen.

Welche politischen Ziele hat der neue Oberbürgermeister?

Sich selbst bezeichnet Lochner als "rechtskonservativ", seinen Facebook-Steckbrief überschreibt er mit "Aufgewacht in Quarantanamo". Gegenüber dem MDR bekräftigte er nach seinem Wahlsieg seine Überzeugung von der Verschwörungserzählung , nach der es in Deutschland einen gezielten "Bevölkerungsaustausch" gebe.

Die SZ-Recherche lässt den Vorwurf aufkommen, China könnte versuchen, sich über beeinflussbare Lokalpolitiker Verbindungen, Aufträge und Partnerschaften in Deutschland sichern - alles im Rahmen der staatlich gelenkten Initiative "Neue Seidenstraße". Vor Ort soll es um mögliche Großprojekte in einem geplanten Industriepark in Pirna gegangen sein. Im Falle seiner Wahl wolle er "versuchen, das wieder anzuschieben", zitierte die "Süddeutsche" Lochner im September. Werden in Pirna also womöglich bald chinesische Großinvestoren aufschlagen?