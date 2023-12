AfD stellt OB: Viel Kritik und Sorge nach Wahl in Pirna

Erstmals gewinnt ein Bewerber der AfD bei einer Wahl zum Oberbürgermeister. Im sächsischen Pirna erhielt der parteilose AfD-Kandidat Tim Lochner rund 39 Prozent der Stimmen. 17.12.2023 | 0:25 min

Die Freien Wähler kritisierten die CDU scharf für ihr Festhalten an einer eigenen Kandidatin im entscheidenden zweiten Wahlgang. Damit hätten die Christdemokraten "bewusst in Kauf genommen, für die AfD den Steigbügelhalter zu spielen", erklärte der sächsische Landesvorsitzende der Freien Wähler, Thomas Weidinger. Er warf der CDU "Machterhaltungstrieb" vor.

Grüne Jugend: Fatales Zeichen

Die Grüne Jugend Sachsen bezeichnete den AfD-Erfolg bei der Oberbürgermeisterwahl als "fatale antidemokratische Entwicklung". Der Sieg eines AfD-Oberbürgermeisterkandidaten hätte in dieser Form niemals passieren dürfen, erklärte der Sprecher der Grünen Jugend Sachsen, Phil Sieben.

Im Juli gewann ein AfD-Kandidat im sachsen-anhaltinischen Raguhn-Jeßnitz erstmals ein hauptamtliches Bürgermeisteramt. 03.07.2023 | 1:54 min

Internationales Auschwitz-Komitee: "Bitteres Signal"

Das Internationale Auschwitz Komitee reagierte indes mit Sorge auf das Wahlergebnis. Es sei "ein bitteres Signal an alle Repräsentantinnen und Repräsentanten der demokratischen Parteien", erklärte Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner. Dies sei möglich, wenn sich die demokratischen Parteien nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen könnten und der AfD und ihren Wählerinnen und Wählern das Feld überlassen.

Das "bittere Signal" der Wahl in Pirna gelte ebenso allen Nichtwählerinnen und Nichtwählern, die die Demokratie durch ihre Haltung aufgegeben hätten und "für dieses Wahlergebnis Mitverantwortung tragen", sagte Heubner.

NS-Verbrechen in Pirna-Sonnenstein

Mit Blick auf die NS-Zeit sagte Heubner, auch Pirna sei für Überlebende von NS-Verbrechen "ein wichtiger Ort auf der Landkarte ihrer Schmerzen, der sie für immer an die Mordtaten und Gaskammern der Nationalsozialisten erinnern wird".

Dass die Stadt des Gedenkens nun als erster Ort in Deutschland von einem AfD-Oberbürgermeister repräsentiert werden wird, sei für sie "nur schwer erträglich". In Pirna-Sonnenstein hatten die Nationalsozialisten 1940 und 1941 in der Heil- und Pflegeanstalt fast 14.000 vorwiegend psychisch kranke und geistig behinderte Menschen ermordet.