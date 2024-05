Arche-Gründer bei Lanz: "Es dürfte uns nicht geben"

Pro Tag besuchen 10.000 Kinder die Archen in Deutschland. "Es dürfte uns nicht geben", sagte Bernd Siggelkow, Gründer und Vorstand der Kinderstiftung "Die Arche", am Donnerstagabend bei "Markus Lanz". "Unser Erfolg ist der gesellschaftliche Misserfolg." Siggelkow kritisierte die deutsche Politik:

Es ist eine Straftat, was wir unseren Kindern zumuten. Wir geben ihnen nicht das zurück, was sie brauchen.

Siggelkow: Brennpunktschulen im Land der Dichter und Denker

In Deutschland gebe es jährlich 50.000 Schulabgänger, "die ihren Schulabschluss nicht schaffen", empörte sich Siggelkow. "Wir geben so viel Geld für Bildung aus und trotzdem kommt das Geld beim Kind nicht an."