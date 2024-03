Darf die Bundeswehr ins Klassenzimmer?

Die Landesregierung in Bayern will aktuell per Gesetz den "ungehinderten Zugang der Bundeswehr zu Forschung und Entwicklung an Hochschulen sicherstellen und ihr den Zutritt zu Schulen erleichtern". "Der russische Überfall auf die Ukraine und zuletzt die Kämpfe in Israel und Palästina haben die Sicherheitslage in Europa grundlegend verändert", heißt es in dem Gesetzentwurf weiter.