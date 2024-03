Taurus-Leak: Wie sicher ist die Bundeswehr-Kommunikation?

So peinlich das wäre, diese Variante wäre wohl das für die Bundeswehr noch glimpflichste Szenario. Sollte es eine grundsätzliche Sicherheitslücke in der internen Kommunikation mit WebEx geben, könnten noch viel mehr Gespräche abgehört worden sein. Darauf hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einer Pressekonferenz am Sonntag zwar noch keine Hinweise, doch intern wird das nun mit Hochdruck untersucht. Unionsvertreter fordern zur Aufklärung gar einen Untersuchungsausschuss im Bundestag.