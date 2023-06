Im Fokus der Übung ist die Ostsee-Küste, erklärt der Luftwaffen-Inspekteur. Ein Teil der Übungsteilnehmer greife diesen Luftraum an, der andere Teil verteidige in der Simulation. So sei das auch in den anderen Übungsgebieten. Dort würden Städte geschützt, Häfen oder Flughäfen, alles was unter Kritischer Infrastruktur falle.