F-15, F-16, F-18, F-35, Gripen, Eurofighter - ein Großteil der aktuell in der Nato genutzten Kampfjet-Typen sind derzeit zu Gast in Deutschland. Die US-Luftwaffe stationiert vorübergehend sogar ihre berühmten Kampfflugzeuge vom Typ A-10 in Lechfeld in Bayern und Hohn in Schleswig-Holstein. Sie sind dafür gemacht, im Tiefflug Bodenziele wie Panzer und Fahrzeuge anzugreifen.