Fachkräftemangel

Der Mangel an Fachkräften ist in Deutschland seit einigen Jahren in verschiedenen Branchen sehr deutlich zu spüren. Vergleichsweise niedrige Löhne, extreme Arbeitsbelastungen, Überalterung der Bevölkerung und der Veränderungsdruck durch die Digitalisierung zählen zu den Ursachen. Dieser Personalmangel zeigt sich besonders in Pflege und Medizin, im Handwerk und in den technischen Berufen, aber auch in Handel und Gastronomie. Was können Politik und Sozialpartner tun, um den Mangel zu beenden? ZDF heute bietet im Themenschwerpunkt Fachkräftemangel Nachrichten und Hintergründe.