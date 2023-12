Arbeitszeit: Weniger arbeiten trotz Fachkräftemangel?

Viele Menschen in Deutschland wünschen sich kürzere Arbeitszeiten.

Sehr viele Menschen in Deutschland wollen weniger arbeiten . Das zeigt unter anderem eine im November veröffentlichte Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB): Knapp die Hälfte der Frauen (49 Prozent) und 58 Prozent der Männer in Vollzeitstellen wollten demnach 2021 ihre Arbeitszeit reduzieren.

Auch immer mehr Gewerkschaften wie IG Metall oder die Lokführergewerkschaft GDL fordern in Tarifverhandlungen kürzere Arbeitszeiten bei gleicher Bezahlung . Jetzt denkt ver.di ebenfalls darüber nach, das Thema in die nächsten Tarifrunden mitzunehmen. Eine realistische Forderung - trotz Fachkräftemangels

Für welche Branchen ist die Vier-Tage-Woche geeignet? 15.05.2023 | 4:33 min

Forscherin Rump: Arbeit wird nicht weniger

Arbeitsforscherin Jutta Rump ist skeptisch, was diese Überlegungen betrifft. Angesichts des Fach- und Arbeitskräftemangels müsse sich die Gewerkschaft fragen, "ob die Branchen, die ver.di vertritt, überhaupt kürzere Arbeitszeiten aushalten können". Den Wunsch nach Entlastung versteht die Professorin am Institut für Beschäftigung der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Aber: