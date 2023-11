Pilotprojekt ab 2024: 50 Firmen testen Vier-Tage-Woche

Mehrere Unternehmen in Deutschland werden bei dem Pilotprojekt die Vier-Tage-Wochetesten.

In Deutschland startet Anfang 2024 ein umfassendes Pilotprojekt zur Einführung einer Vier-Tage-Woche. Das berichtete am Mittwoch das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf die Beratungsagentur Intraprenör, die das Projekt in Deutschland koordiniert.