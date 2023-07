In der Debatte um den Fachkräftemangel in Deutschland fordert Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die Deutschen müssten wieder mehr arbeiten. In der Schweiz und in Schweden etwa arbeite eine Vollzeitkraft fast 300 Stunden mehr im Jahr als bei uns. Sind wir Deutschen also Faulenzer? Wo stehen wir im europäischen Vergleich?