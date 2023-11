Tarifverhandlungen gescheitert: GDL wird erneut streiken

Aus in der zweiten Runde: Die Tarifverhandlungen zwischen Deutscher Bahn und GDL sind gescheitert.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat bereits nach der zweiten Tarifrunde mit der Deutschen Bahn die Verhandlungen für gescheitert erklärt. Das sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Freitag in Berlin. Es drohen neue Streiks

GDL: "Kein Verhandlungswille erkennbar"

Von Seiten der Bahn sei "keinerlei Verhandlungswille erkennbar", daher seien weitere Verhandlungen "ohne Sinn und Zweck", so die Gewerkschaft. Man werde es auch in dieser Runde nicht zulassen, "dass unsere berechtigten Forderungen ignoriert werden", so Weselsky.