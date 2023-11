Deutsche Bahn: GDL lässt über unbefristete Streiks abstimmen

Die GDL-Führung bei einer Demo in Schwerin

Einen Tag nach ihrem bundesweiten Warnstreik leitet die Lokführergewerkschaft GDL eine Urabstimmung über längere und häufigere Streiks ein. Die Gewerkschaft rief am Freitag ihre Mitglieder bei der Deutschen Bahn, Transdev, City-Bahn Chemnitz und acht Personaldienstleistern zur Urabstimmung auf. Der GDL-Vorsitzende, Claus Weselsky, betonte:

Warnstreik sorgte für massive Behinderungen

Der Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) von Mittwoch- bis Donnerstagabend hatte für massive Störungen im Bahnverkehr gesorgt. Nach Angaben der Deutschen Bahn fuhren im Fernverkehr nur 20 Prozent der Züge. Eigentlich hatten beide Seiten am Donnerstag ihre Tarifverhandlungen in Berlin fortsetzen wollen, die Bahn hatte die Gespräche aber wegen des Streiks abgesagt.

Nach dem Warnstreik der Lokführer läuft der Bahnverkehr in Deutschland wieder weitgehend normal. Wegen des Tarifkonflikts droht die Gewerkschaft GDL jedoch erneut mit Streiks. 17.11.2023 | 0:22 min

Die Gewerkschaft sei "auch am Freitag" in Berlin verhandlungsbereit gewesen, erklärte die GDL am Abend. Die Deutsche Bahn habe Verhandlungen aber erneut "verweigert". "Kurzum: Die Arbeitgeber taktieren und ignorieren, dass ihre Beschäftigten für Verbesserungen im Bereich der Arbeitszeit kämpfen", erklärte die GDL mit Blick auf ihre Kernforderung nach einer Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit.