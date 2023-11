Bahnverkehr: Lokführergewerkschaft streikt ab Mittwochabend

Aufgrund des Warnstreiks der GDL sollen ab Mittwochabend in ganz Deutschland Züge ausfallen. Mit dem Streik will die Gewerkschaft die Tarifverhandlungen vorantreiben. 15.11.2023 | 0:21 min

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn einen Warnstreik angekündigt. Der Ausstand soll vondauern, kündigte die GDL an. In einer Mitteilung teilte die Gewerkschaft mit:

Bahn: Weniger als jeder fünfte Zug wird voraussichtlich fahren

Durch den angekündigten Streik der GDL wird am Donnerstag voraussichtlich nur jeder fünfte Zug im Fernverkehr fahren. Der Sprecher der Deutschen Bahn , Achim Stauß, sagte am Mittwoch in Berlin:

Bahnsprecher kritisiert GDL scharf

Anlässlich des Tarifstreits mit der Deutschen Band hat die Lokführergewerkschaft GDL Warnstreiks angekündigt.

Bahn nennt Streikankündigung "Unding" - Pro Bahn übt Kritik

GDL fordert Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn

GDL-Chef Claus Weselsky hatte mehrfach Streiks in Aussicht gestellt. Zugleich deutete er an, dass die Weihnachtstage davon ausgenommen sein könnten. Menschen sollten in "die Historie" schauen, wann die Gewerkschaft zuletzt an Weihnachten gestreikt habe. "Sie werden nicht fündig werden."