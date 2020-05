Erster Mai - Tag der Arbeit

Am Tag der Arbeit - traditionell der erste Mai jedes Jahres - demonstrieren die Gewerkschaften weltweit für die Rechte abhängig Beschäftigter. In Deutschland ist der 1. Mai staatlicher Feiertag. Hier ein Überblick der Entwicklung des 1. Mai und der gewerkschaftlichen Forderungen in Deutschland.