Streik im ÖPNV - diese Woche in Baden-Württemberg

Wegen des Tarifstreits in Teilen des Nahverkehrs müssen sich Fahrgäste in Baden-Württemberg erneut auf Einschränkungen einstellen. Für Donnerstag und Freitag rufe man zu Arbeitsniederlegungen auf, teilte die Gewerkschaft Verdi mit.

Davon betroffen sind die kommunalen Nahverkehrsbetriebe in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz. Verdi rechnet damit, dass an beiden Tagen kein Fahrdienst stattfinden wird.

Seit Jahresbeginn reihen sich die Streiks aneinander - viele sind genervt. Die Folge: In der Politik wird das verfassungsrechtlich garantierte Streikrecht in Frage gestellt.

Streik im ÖPNV: Fast alle Gewerkschafter stimmen zu

Tarifstreit seit Januar

Der Konflikt hat den ÖPNV in Teilen des Landes bereits mehrmals weitgehend lahmgelegt. Bus- und Straßenbahnfahrer in den Städten traten seit Anfang Februar bislang an drei Tagen zeitgleich in den Ausstand. Hinzu kamen einzelne Warnstreiks in verschiedenen Städten.