Tarifstreit: Lufthansa und Verdi einigen sich

Im Tarifstreit über mehr Geld für das Bodenpersonal haben Lufthansa und Verdi eine Einigung erzielt. Das teilten beide Seiten am Mittwochabend nach der Schlichtung in Frankfurt mit. Damit sind weitere Streiks vorerst vom Tisch.

Keine Streiks über Ostern

Wie die Einigung konkret aussieht, ist noch nicht bekannt - nur so viel: Der Vertrag solle wohl 24 Monate Laufzeit haben und untere und mittlere Lohngruppen überproportional berücksichtigen, berichtet ZDF-Korrespondent Peter Wagner aus Frankfurt. Details wollen beide Seiten am Donnerstag bekanntgeben. Klar aber sei, so Wagner: "Über Ostern wird es keine Streiks bei der Lufthansa geben."