Stillstand: Wie Streiks die deutsche Wirtschaft treffen

Eine Streikwelle im Transportwesen hat gerade in schwachen ökonomischen Phasen das Zeug dazu, die gesamte Wirtschaft mit herunterziehen. Das glaubt auch Clemens Fuest, Leiter des Münchner ifo Instituts, im ZDF Morgenmagazin: "Die Wirtschaft schrumpft und wenn so etwas noch dazu kommt, dann fehlen ja plötzlich Teile in der Produktion, die nicht geliefert werden können, oder es können Menschen nicht zu Meetings kommen, vielleicht auch nicht zur Arbeit."